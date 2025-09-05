 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 676,50
-0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France-Crédit Agricole proche d'un accord pour solder un litige fiscal lié aux dividendes-source
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 18:19

Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement de Crédit Agricole SA

CAGR.PA , est sur le point de solder une enquête pénale en acceptant de verser une amende concernant des opérations d'arbitrage des dividendes, a indiqué une source proche du dossier à Reuters, confirmant une information de Radio France.

Le parquet financier français (PNF) doit présenter lundi un projet d'amende à un juge parisien qui décidera d'approuver ou non l'accord, a précisé cette source la personne.

Un porte-parole du parquet a confirmé qu'une audience pour examiner un projet de règlement avec Crédit Agricole CIB aura lieu lundi, sans préciser toutefois s'il s'agit de la fraude à l'arbitrage des dividendes, aussi appelée 'CumCum'.

La banque française peut, contre le paiement d'une amende et l'engagement à prendre des mesures de conformité, transiger avec le parquet pour éviter un procès.

En 2023, des enquêteurs français avaient perquisitionné les bureaux de cinq banques, dont BNP Paribas BNPP.PA , Société Générale SOGN.PA ou encore Natixis, dans le cadre d'une vaste enquête sur le sujet.

Cette fraude consiste pour un actionnaire étranger d'une société cotée en France à transférer temporairement, autour de la date de versement du dividende, les titres qu'il détient à un établissement bancaire français, afin d'éviter le paiement de la retenue à la source appliquée sur le paiement de ce dividende.

(rédigé par Mathieu Rosemain ; version française Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BNP PARIBAS
76,5200 EUR Euronext Paris -1,34%
CREDIT AGRICOLE SA
15,6900 EUR Euronext Paris -1,20%
SOCIETE GENERALE
53,0400 EUR Euronext Paris -1,92%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

