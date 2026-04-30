France-Coup de frein inattendu sur l'économie, le PIB stable au T1

L'activité économique de la France a marqué le pas au premier trimestre avec un produit intérieur brut (PIB) stable sur la période, montre la première estimation publiée jeudi par l'Insee.

Les économistes interrogés par Reuters visaient une croissance de 0,2%, identique à celle enregistrée au quatrième trimestre.

La Banque de France avait dit plus tôt ce mois-ci, dans son enquête mensuelle de conjoncture, tabler sur une croissance du PIB de 0,3%.

Selon l'Insee, la contribution de la demande intérieure (hors stocks) au PIB a été nulle ce trimestre tandis que celle du commerce extérieur "est fortement négative" (-0,7 point). Les variations de stocks ont en revanche contribué positivement (+0,8 point) à l'évolution du PIB.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)