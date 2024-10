France : contraction plus importante que prévu du secteur privé

(AOF) - La contraction du secteur privé en octobre est plus importante qu’anticipé, a indiqué S&P Global. Selon une estimation flash, l’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les services et le secteur manufacturier, est ressorti à 47,3, à comparer avec un consensus de 49 et 48,6 en septembre. Sous 50, cet indice signale une contraction du secteur. Dans le détail, le PMI de services est passé de 49,6 à 48,3 entre septembre et octobre et il était attendu à 49,8. Le PMI du secteur manufacturier est passé de 44,6 à 44,5 entre septembre et octobre et il était attendu à 44,9.

"Notre modèle HCOB de prévision immédiate ne suggère, pour l'heure, qu'une croissance modeste du PIB français au quatrième trimestre. Les pressions se font ainsi de plus en plus fortes sur le gouvernement français afin d'adopter urgemment les mesures indispensables pour stabiliser l'économie et remédier aux déséquilibres budgétaires", a commenté Tariq Kamal Chaudhry, économiste à la Hamburg Commercial Bank.