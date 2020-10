Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Commandes de voitures toujours fragiles, boom des fourgons-CCFA Reuters • 01/10/2020 à 14:11









PARIS, 1er octobre (Reuters) - Les commandes de voitures en France ont diminué de 2,4% en septembre, reflet des incertitudes qui entourent toujours le marché automobile pour les prochains mois, tandis que les commandes de véhicules utilitaires légers ont bondi de 31,6%, selon un baromètre du CCFA publié jeudi. En août, les commandes de voitures avaient baissé de 3,2% dans l'Hexagone, marquant une pause après le rattrapage post-confinement achevé en juillet (+21,4%). L'indicateur, qui ne donne qu'une estimation des commandes, reste en revanche solidement orienté pour les véhicules utilitaires légers, une évolution qui contraste avec le tableau économique ambiant sombre lié à l'épidémie de coronavirus. Les commandes de fourgons, assemblés pour l'essentiel dans des usines françaises de Renault et PSA, ont dégringolé au printemps à cause du confinement, mais s'inscrivent en forte hausse depuis juin en raison, explique un porte-parole du CCFA, du renouvellement de la flotte de plusieurs gros clients, notamment dans le BTP. Le CCFA a annoncé également dans la nuit une baisse de près de 3% des immatriculations de voitures neuves en France en septembre. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

