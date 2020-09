Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Charlie Hebdo republie des caricatures de Mahomet Reuters • 01/09/2020 à 12:16









PARIS, 1er septembre (Reuters) - L'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo publiera mercredi les caricatures de Mahomet mises en cause par les auteurs de l'attaque de ses locaux qui avait fait 12 morts en janvier 2015, l'un des attentats dont le procès s'ouvrira le même jour à Paris. Ces 12 dessins, publiés initialement par un quotidien danois en 2005 et déjà repris par Charlie Hebdo en 2006, figureront dans un numéro spécial intitulé "Tout ça pour ça". Quatorze personnes comparaissent à partir de mercredi devant une cour d'assises spéciale pour les attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015, contre Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes à Paris ainsi que pour le meurtre d'une policière à Montrouge (Hauts-de-Seine). Les auteurs de l'attaque de Charlie Hebdo, Saïd et Chérif Kouach - qui était sorti de l'immeuble du journal en criant "On a vengé le prophète !" - ont été tués par les forces de l'ordre après deux jours de cavale. (Marc Angrand, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.