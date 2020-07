Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Castex reporte à 2021 les négociations sur les retraites, dit la CPME Reuters • 17/07/2020 à 12:40









PARIS, 17 juillet (Reuters) - Jean Castex a proposé vendredi de repousser à 2021 les négociations sur la réforme des retraites, a annoncé François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) à l'issue d'une rencontre entre le Premier ministre et les partenaires sociaux. "Le Premier ministre nous propose de repousser la concertation sur cette réforme en laissant une ouverture aux partenaires sociaux pour en discuter des modalités au moins jusqu'à la fin de l'année, tout en nous appelant à ne pas mettre la poussière sous le tapis et à prendre nos responsabilités, en ce qui concerne le système actuel", a dit François Asselin. Jean Castex a aussi annoncé aux partenaires sociaux le report au 1er janvier 2021 de l'entrée en vigueur des dernières mesures de la réforme de l'assurance chômage, selon le président de la CPME, qui dit ignorer si ce report concernera aussi les mesures déjà appliquées. (Caroline Paillez, édité par Bertrand Boucey)

