France-Castex espère 160.000 créations d'emplois en 2021

PARIS, 3 septembre (Reuters) - Le gouvernement français espère que le plan de relance de 100 milliards d'euros qu'il lance jeudi permettra de créer 160.000 emplois en 2021, a déclaré le Premier ministre, Jean Castex. "J'espère que le plan de relance, en 2021, l'année prochaine, créera 160.000 emplois. C'est notre objectif", a dit Jean Castex sur RTL. Il a ajouté que le gouvernement actualiserait ses prévisions de croissance dans les semaines à venir. Le gouvernement prévoit pour l'instant une contraction de 11% du produit intérieur brut (PIB) cette année mais le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a estimé la semaine dernière que cette chute pourrait être un peu moins marquée grâce à l'amélioration des derniers mois. (Marc Angrand)

