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France/Carburants-Bercy annonce des prêts bonifiés pour les TPE les plus touchées
information fournie par Reuters 04/04/2026 à 10:11

Le gouvernement français va déployer prochainement un dispositif de prêts bonifiés à destination des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) des secteurs des transports, de la pêche et de l'agriculture affectées par la hausse des prix des carburants due à la guerre au Moyen-Orient.

Dans un communiqué diffusé vendredi soir, le ministère des Finances précise que ces prêts à 3,8% d'une durée de 36 mois, pour des montants compris entre 5.000 et 50.000 euros, s'adresseront aux TPE et PME dont les dépenses en carburant représentent "au moins 5% du chiffre d'affaires".

Ils seront distribués via un canal numérique opéré par Bpifrance, avec une mise à disposition des fonds sous sept jours, ajoute Bercy.

Le secrétaire général du Syndicat des Indépendants et des TPE, Marc Sanchez, a dénoncé samedi dans un communiqué une "logique injuste et économiquement risquée". "Aujourd'hui, on demande aux TPE de s'endetter pour faire face à la crise qu'elles subissent", a-t-il estimé. "On donne l'illusion d'une bouffée d'oxygène, mais avec une facture différée."

(Jean-Stéphane Brosse)

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