 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Brigitte Bardot est morte à l'âge de 91 ans
information fournie par Reuters 28/12/2025 à 11:23

L'actrice française Brigitte Bardot est ‍morte, annonce dimanche la fondation qui porte son nom.

Ancienne égérie ‌du cinéma français des années 1950 et 1960, devenue ​porte-parole de la cause animale, ⁠Brigitte Bardot est décédée à l'âge de 91 ⁠ans, ‍selon plusieurs médias français.

"La Fondation ⁠Brigitte Bardot annonce avec une immense tristesse, le décès de ​sa fondatrice et présidente, Madame Brigitte Bardot, actrice et chanteuse ⁠mondialement reconnue, qui ​a choisi d'abandonner sa carrière ​prestigieuse pour ​dédier sa vie et son ​énergie à ⁠la défense des animaux et à sa Fondation", indique un communiqué de la Fondation transmis ‌à l'AFP, sans préciser le jour ou le lieu du décès.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec Benoît Tessier, Gabriel Stargardter et ‌Richard Lough)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PHOTO DE FICHIER : L'ancienne actrice française Brigitte Bardot montre un exemplaire de 1969 du magazine français "Paris Match" ...
    France-Mort de Brigitte Bardot, la légende "B.B", à 91 ans
    information fournie par Reuters 28.12.2025 12:20 

    28 décembre - Brigitte Bardot, icône féminine et actrice française mythique des années 1960 devenue ardente militante de la cause animale aux propos controversés sur l'islam et l'immigration, s'est éteinte, a-t-on appris dimanche de la fondation qui porte son nom. ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : L'ACTRICE FRANÇAISE BARDOT ARRIVE AU TRIBUNAL D'EDIMBOURG POUR L'AUDITION DE WOOFIE.
    Principales réactions à la mort de Brigitte Bardot
    information fournie par Reuters 28.12.2025 12:20 

    Brigitte Bardot, icône féminine et actrice française mythique des années 1960 devenue ardente militante de la cause animale aux propos controversés sur l'islam et l'immigration, s'est éteinte, a-t-on appris ‍dimanche de la fondation qui porte son nom. Voici les ... Lire la suite

  • L'actrice française Brigitte Bardot donne une conférence de presse en décembre 1965 à Hollywood ( AFP / - )
    La fin d'un mythe: Brigitte Bardot est décédée
    information fournie par AFP 28.12.2025 12:17 

    Star planétaire, icône féminine du cinéma puis pasionaria de la cause animale coutumière des sorties polémiques: Brigitte Bardot est décédée dimanche à l'âge de 91 ans, longtemps après avoir tiré un trait sur la célébrité et le monde du 7e art. "La Fondation Brigitte ... Lire la suite

  • L'actrice française Brigitte Bardot vote pour le second tour de la présidentielle, le 10 mai 1981 à Saint-Tropez ( AFP / Raph GATTI )
    Brigitte Bardot, une longue proximité avec l'extrême droite
    information fournie par AFP 28.12.2025 12:03 

    Brigitte Bardot, décédée dimanche à 91 ans, a longtemps flirté avec l'extrême droite et voyait en Marine Le Pen, patronne du Front national (devenu RN) "la Jeanne d'Arc du XXIe siècle", tout en assurant que ses choix politiques étaient avant tout dictés par la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank