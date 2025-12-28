France-Brigitte Bardot est morte à l'âge de 91 ans

L'actrice française Brigitte Bardot est morte, annonce dimanche la fondation qui porte son nom.
Ancienne égérie du cinéma français des années 1950 et 1960, devenue porte-parole de la cause animale, Brigitte Bardot est décédée à l'âge de 91 ans, selon plusieurs médias français.
"La Fondation Brigitte Bardot annonce avec une immense tristesse, le décès de sa fondatrice et présidente, Madame Brigitte Bardot, actrice et chanteuse mondialement reconnue, qui a choisi d'abandonner sa carrière prestigieuse pour dédier sa vie et son énergie à la défense des animaux et à sa Fondation", indique un communiqué de la Fondation transmis à l'AFP, sans préciser le jour ou le lieu du décès.
(Rédigé par Claude Chendjou, avec Benoît Tessier, Gabriel Stargardter et Richard Lough)
