France-Brigitte Bardot est morte à l'âge de 91 ans

L'actrice française Brigitte Bardot est ‍morte, annonce dimanche la fondation qui porte son nom.

Ancienne égérie ‌du cinéma français des années 1950 et 1960, devenue ​porte-parole de la cause animale, ⁠Brigitte Bardot est décédée à l'âge de 91 ⁠ans, ‍selon plusieurs médias français.

"La Fondation ⁠Brigitte Bardot annonce avec une immense tristesse, le décès de ​sa fondatrice et présidente, Madame Brigitte Bardot, actrice et chanteuse ⁠mondialement reconnue, qui ​a choisi d'abandonner sa carrière ​prestigieuse pour ​dédier sa vie et son ​énergie à ⁠la défense des animaux et à sa Fondation", indique un communiqué de la Fondation transmis ‌à l'AFP, sans préciser le jour ou le lieu du décès.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec Benoît Tessier, Gabriel Stargardter et ‌Richard Lough)