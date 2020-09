Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Bridgestone veut fermer l'usine de Béthune Reuters • 16/09/2020 à 10:51









TOKYO, 16 septembre (Reuters) - Le fabricant japonais de pneumatiques Bridgestone 5108.T a annoncé mercredi vouloir entamer des discussions en vue de la fermeture de son usine de Béthune (Pas-de-Calais) en raison de la faiblesse de la demande et d'une forte concurrence. Cette usine, mise en service en 1961 et d'une capacité de production d'environ 17.000 pneus par jour, emploie 863 personnes, a indiqué Bridgestone dans un communiqué. L'impact financier de la fermeture du site n'a pas été précisé. (Sakura Murakami; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées BRIDGESTONE CORP Tradegate -0.54%