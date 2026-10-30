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France : baisse surprise des dépenses de consommation des ménages en septembre
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 07:30

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Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont reculé de façon inattendue sur un mois en septembre, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

Elles ont diminué de 0,5% sur un mois, comme en août(révisé de +0,5%), selon les données.

"La consommation de biens fabriqués se replie (-1,1% après +0,8%) et la consommation alimentaire diminue de nouveau (-0,2% après -1,1%)", précise l'Insee dans un communiqué.

"La consommation d'énergie, quant à elle, repart légèrement à la hausse (+0,2% après -2,4%)", selon le communiqué.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de consommation des ménages en biens en hausse de 0,2% en septembre.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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