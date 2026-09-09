France : baisse surprise de la production industrielle en juillet

En juillet 2026 en France, la production baisse de nouveau dans l'industrie manufacturière (-0,8% après -1,0% en juin 2026), comme dans l'ensemble de l'industrie (-0,4% après -0,1%), selon l'Insee. Par contraste, le consensus attendait une hausse de 0,3% de la production industrielle totale.

La production manufacturière baisse dans toutes ses grandes branches en juillet, à l'exception de la cokéfaction et du raffinage ( 8,3%). Ainsi, elle recule de nouveau dans la fabrication de matériels de transport (-2,8%) et dans celle des "autres produits industriels" (métallurgie, chimie, pharmacie, etc.) (-0,5%).

Dans les industries extractives, l'énergie et l'eau, la production augmente de nouveau ( 0,9%) et s'établit à son plus haut niveau depuis novembre 2021. Elle est portée par une hausse de la production et de la consommation d'électricité durant la 2e vague de chaleur (du 4 au 19 juillet 2026).