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France-Baisse plus forte que prévu du climat des affaires dans l'industrie en juin
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 08:45

Le climat des affaires dans l'industrie en France s'est dégradé plus que prévu en juin par rapport au mois précédent, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi par l'Insee.

L'indicateur du climat des affaires dans le secteur atteint 100 points en juin après 102 en mai (non révisé).

"Le climat se replie dans tous les grands sous-secteurs de l’industrie", précise l'Insee dans un communiqué, ajoutant que la baisse de l'indicateur s’explique principalement par le fort repli de la production passée.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 101 points en juin.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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