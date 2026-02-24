France-Baisse plus forte que prévu du climat des affaires dans l'industrie en février

Le climat des affaires dans l'industrie en France a reculé plus que prévu en février par rapport au mois précédent, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi par l'Insee.

L'indicateur du climat des affaires dans le secteur atteint 102 points en février après 105 en janvier.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 103 points en février.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)