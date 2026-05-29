France-Baisse plus forte que prévu des dépenses de consommation des ménages en avril

Les dépenses de consommation des ménages en biens en France se sont repliées plus que prévu en avril, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.
Elles ont baissé de 0,5% sur un mois, après une hausse de 0,9% (révisé de +0,7%) en mars, selon les données.
"La consommation d'énergie repart à la baisse (-2,9% après +0,5%) et la consommation de biens fabriqués ralentit (+0,2% après +1,7%)", précise un communiqué de l'Insee.
"La consommation alimentaire, quant à elle, est quasi stable (-0,1% après +0,1%)", ajoute l'Insee.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de consommation des ménages en biens en baisse de 0,1% en mars.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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