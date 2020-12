Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Avis positif pour l'utilisation d'un test salivaire Reuters • 01/12/2020 à 09:28









PARIS, 1er décembre (Reuters) - La Haute Autorité de Santé (HAS) a rendu un avis positif au sujet de l'utilisation et du remboursement du test salivaire de dépistage du coronavirus EasyCOV chez les patients symptomatiques pour lesquels le prélèvement nasopharyngé est impossible ou difficilement réalisable, annoncent la société de biotechnologie Skillcell, le laboratoire Sys2diag et la compagnie VOGO ALVGO.PA . "Avec cet avis favorable, EasyCOV est aujourd'hui pleinement reconnu parmi les dispositifs pertinents dans les stratégies de diagnostic et de dépistage de la COVID-19. Cette nouvelle étape franchie va permettre d'accélérer le déploiement commercial du test en France et à l'International", se félicite le consortium. EasyCOV est un test de détection de l'ARN viral plus simple et plus rapide (40 min) que les tests RT-PCR, ajoute-t-il. (Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées VOGO Euronext Paris +9.42%