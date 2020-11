Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France/Auto-Bercy prolonge les aides face à la chute des commandes-source Reuters • 06/11/2020 à 12:54









PARIS, 6 novembre (Reuters) - Le gouvernement français a décidé de prolonger de six mois les aides à l'achat de voitures neuves pour soutenir la filière alors que les nouvelles commandes ont chuté de 70% à 90% depuis le reconfinement, a-t-on appris de source du ministère de l'Economie et des Finances. Le barême du bonus, qui devait être revu à la baisse au 1er janvier prochain, sera maintenu en l'état jusqu'au 30 juin 2021, tout comme la prime à la conversion, touchée pour la mise à la casse d'un ancien véhicule. Le gouvernement a également annoncé, lors du dernier Comité stratégique de filière, que le Fonds Avenir Automobile, d'une taille maximale de 525 millions d'euros apportés par les constructeurs et l'Etat, réalisera son premier investissement en 2020 dans l'entreprise familiale Coretec, une PME spécialisée dans l'intégration de lignes de production robotisées. (Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.22% PEUGEOT Euronext Paris -2.19%