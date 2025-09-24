 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France : au deuxième trimestre 2025, les coûts de production dans la construction sont quasi stables
information fournie par AOF 24/09/2025 à 16:01

(AOF) - En France, au deuxième trimestre 2025, les coûts de production dans la construction sont quasi stables sur un trimestre (+0,1% après +0,8 % au trimestre précédent). Ils ralentissent dans la construction de bâtiments (+0,3% après +0,6%) : le fort repli du coût de l'énergie (-6,4% après +3,2 %) et le ralentissement du coût des matériaux (+0,1% après +0,7%) sont partiellement compensés par le rebond des frais divers (+0,4% après -0,2 %).

Les coûts de production se replient dans le génie civil (-0,8 % après +1,3 %), en lien avec la forte baisse du coût de l'énergie (-13,2 % après +9,2 %) et, dans une moindre mesure, du coût des matériaux (-1,5 % après +1,9 %).

Ils ralentissent dans les travaux de construction spécialisés (+0,2% après +0,7%) : le coût des matériaux de travaux publics spécialisés se replie (-0,1% après +2,5%) et le coût des matériaux de rénovation des bâtiments ralentit légèrement (+0,1% après +0,2%).

Sur un an, les coûts de production dans la construction ralentissent légèrement (+1,3% après +1,5%). Ils accélèrent légèrement dans la construction de bâtiments (+1,2% après +1,0%) et dans les travaux de construction spécialisés (+1,5% après +1,4%) et ralentissent dans le génie civil (+0,5 % après +1,9 %).

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

