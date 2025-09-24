France : au deuxième trimestre 2025, les coûts de production dans la construction sont quasi stables

(AOF) - En France, au deuxième trimestre 2025, les coûts de production dans la construction sont quasi stables sur un trimestre (+0,1% après +0,8 % au trimestre précédent). Ils ralentissent dans la construction de bâtiments (+0,3% après +0,6%) : le fort repli du coût de l'énergie (-6,4% après +3,2 %) et le ralentissement du coût des matériaux (+0,1% après +0,7%) sont partiellement compensés par le rebond des frais divers (+0,4% après -0,2 %).

Les coûts de production se replient dans le génie civil (-0,8 % après +1,3 %), en lien avec la forte baisse du coût de l'énergie (-13,2 % après +9,2 %) et, dans une moindre mesure, du coût des matériaux (-1,5 % après +1,9 %).

Ils ralentissent dans les travaux de construction spécialisés (+0,2% après +0,7%) : le coût des matériaux de travaux publics spécialisés se replie (-0,1% après +2,5%) et le coût des matériaux de rénovation des bâtiments ralentit légèrement (+0,1% après +0,2%).

Sur un an, les coûts de production dans la construction ralentissent légèrement (+1,3% après +1,5%). Ils accélèrent légèrement dans la construction de bâtiments (+1,2% après +1,0%) et dans les travaux de construction spécialisés (+1,5% après +1,4%) et ralentissent dans le génie civil (+0,5 % après +1,9 %).