France-Après Shein, cinq autres plateformes signalées pour vente de produits illégaux

Cinq plateformes de commerce en ligne, en plus de Shein, ont été signalées au procureur de la République par les autorités françaises ou sont en passe de l'être pour avoir vendu des produits illégaux, déclare le ministre du Commerce, Serge Papin, dans une interview publiée vendredi par le Parisien.

Il s'agit de Wish, AliExpress, Joom, Temu et eBay, précise-t-il.

"Nous avons découvert qu'AliExpress et Joom vendaient aussi des poupées pédopornographiques. Nous avons également repéré que quatre plates-formes — Wish, Temu, AliExpress et eBay — vendaient des armes de catégorie A, comme des poings américains et des machettes", déclare Serge Papin.

La plateforme chinoise Shein a suspendu la semaine dernière sa "marketplace" en France, supprimant des articles controversés, notamment des objets à caractère pédopornographique, des armes blanches et des médicaments non autorisés, selon les autorités. Le gouvernement français continue toutefois de demander à la justice sa suspension.

"Les marketplaces, si elles veulent continuer à faire du commerce en France, doivent contrôler leur offre. Sinon elles prendront le risque d’être suspendues. On est en train de faire le ménage. Il y aura un avant et un après l’affaire Shein. Je ne vais rien lâcher", assure Serge Papin dans son interview.

Sollicitées pour un commentaire, les plateformes précitées n'ont pu être jointes dans l'immédiat.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, avec la contribution d'Alessandro Parodi)