FRANCE: AMAZON REPORTE LE BLACK FRIDAY, LA RÉOUVERTURE DES COMMERCES DISCUTÉE par Gwénaëlle Barzic et Leigh Thomas PARIS (Reuters) - Amazon a cédé aux pressions gouvernementales en acceptant de reporter au 4 décembre l'opération promotionnelle du Black Friday en France où des discussions sont en cours en vue de permettre une réouverture des petits commerces, contraints de garder portes closes pendant le confinement. La décision inédite du géant du commerce en ligne ouvre la voie à un report général de l'opération qui devrait être officialisé à l'issue d'une réunion au ministère de l'Economie et des Finances prévue, dans l'après-midi. Le distributeur américain a vu ses ventes augmenter à travers le monde alors que les restrictions destinées à lutter contre la propagation du coronavirus ont poussé les consommateurs à se tourner vers les achats en ligne, aux dépens des magasins en dur. Les commerces dits "non essentiels" sont fermés en France depuis le 30 octobre, dans le cadre d'un nouveau confinement national prévu pour durer au moins jusqu'au 1er décembre. Face à la colère des petits commerçants, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a appelé les distributeurs et les commerces en ligne à reporter l'opération promotionnelle du "Black Friday" programmée du 27 au 29 novembre. Importé des Etats-Unis où il débute le lendemain de Thanksgiving, le Black Friday donne le coup d'envoi des ventes de fin d'année, cruciales pour les distributeurs. Après Carrefour et Leclerc, Amazon a accepté jeudi soir de décaler d'une semaine l'opération. "Cette année, le Black Friday aura lieu le 4 décembre", a déclaré jeudi Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France, au journal de 20h00 de TF1. En contrepartie, les enseignes espèrent obtenir une réouverture prochaine de tous les commerces avec un protocole sanitaire renforcé, si possible dès le 28 novembre, ce qui permettrait de gagner un week-end supplémentaire. "Les dates seront données la semaine prochaine", s'est contenté de dire le Premier ministre, lors d'un déplacement dans le Finistère. DATE DE RÉOUVERTURE LA SEMAINE PROCHAINE "Il faut respecter les règles et nous verrons la semaine prochaine dans quelle mesure autour du 1er décembre nous pourrons passer à une nouvelle étape", a ajouté Jean Castex. Le président de la République Emmanuel Macron doit s'exprimer la semaine prochaine pour préciser les prochaines étapes de la stratégie gouvernementale de lutte contre le coronavirus. La date de son intervention n'a pas été fixée. En dépit du report annoncé du Black Friday, les promotions ont déjà commencé sur les sites internet de nombreuses enseignes sous des appellations diverses. "Black Friday : nid à promotions bidon", s'indigne l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir, regrettant l'absence de cadre légal en France sur la fixation du prix des promotions. Co-initiateur d'une pétition pour "un Noël sans Amazon", qui a recueilli plus de 30.000 signatures, le député Matthieu Orphelin a jugé que le report à lui seul du Black Friday n'était pas suffisant pour répondre aux difficultés des commerces de proximité. "Ce serait absurde de présenter ça comme une victoire", a expliqué l'ex-député LaRem, aujourd'hui membre du groupe Ecologie Démocratie Solidarité (EDS). "Malheureusement, cela illustre la faiblesse de la réponse politique actuelle face à l'ultra-dominance de ces entreprises mastodontes qui se croient aujourd'hui plus fortes que les Etats", a-t-il ajouté, en pointant les problèmes de concurrence déloyale, d'inégalité fiscale ou de surconsommation. (Avec Dominique Vidalon et Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Philippe Lefief)

