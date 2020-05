Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Activité économique réduite d'un tiers, amorce de légère reprise-Insee Reuters • 07/05/2020 à 08:45









PARIS, 7 mai (Reuters) - Les mesures de confinement mises en place en France afin de lutter contre l'épidémie de COVID-19 se traduisent par une perte d'activité de 33%, selon des données publiées jeudi par l'Insee, qui souligne qu'une légère reprise semble s'amorcer dans l'industrie et la construction. Cette nouvelle estimation de l'impact économique de la crise sanitaire en cours, assez proche de la précédente (-35% le 23 avril), suggère qu'une "légère reprise semble s'amorcer notamment dans l'industrie et la construction, en lien sans doute avec la mise en place de mesures de sécurité sanitaire permettant le retour des salariés sur leur lieu de travail", dit l'Insee. Dans ce nouveau point de conjoncture, l'institut statistique observe également que les dépenses de consommation des ménages seraient inférieures d'environ 32% à la normale. Cette perte, légèrement moindre que celle estimée fin mars (-35%), "traduit notamment le relèvement très progressif des dépenses en biens manufacturés", note l'Insee. (Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

