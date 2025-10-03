France : accélération du rythme de contraction de l'activité dans le privé en septembre

(AOF) - Au mois de septembre, l’activité dans le secteur privé français a continué de se dégrader selon l’indice PMI composite de S&P Global. L’indice la mesurant signale une accélération du rythme de la contraction, en passant de 49,8 à 48,1 points. Les économistes anticipaient un repli autour de 48,4 points. Il est à son plus bas niveau depuis cinq mois. Dans le secteur des services, la tendance observée est la même avec un indicateur à 48,5 points, contre 49,8 en août et des attentes à 48,9 points.

Pour Jonas Feldhusen, économiste à la Hamburg Commercail Bank : " Les entreprises du secteur privé français pâtissent du climat politique actuel, l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays renforçant l'incertitude et pesant sur la confiance ".

Avant d'ajouter : " Après s'être approché du seuil de croissance en août, l'indice PMI HCOB pour le secteur des services est reparti à la baisse en septembre, la faiblesse des performances du secteur demeurant principalement attribuable à l'affaiblissement de la demande. Les nouvelles affaires ont en effet reculé au cours du mois, la crise politique ayant, sur les marchés intérieurs, incité les clients à différer leurs dépenses. À l'échelon international, le contexte géopolitique difficile et l'environnement commercial défavorable ont continué de peser sur la demande étrangère, comme en témoigne la nouvelle baisse des ventes à l'export enregistrée en septembre ".