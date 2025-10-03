 Aller au contenu principal
France : accélération du rythme de contraction de l'activité dans le privé en septembre
information fournie par AOF 03/10/2025 à 09:58

(AOF) - Au mois de septembre, l’activité dans le secteur privé français a continué de se dégrader selon l’indice PMI composite de S&P Global. L’indice la mesurant signale une accélération du rythme de la contraction, en passant de 49,8 à 48,1 points. Les économistes anticipaient un repli autour de 48,4 points. Il est à son plus bas niveau depuis cinq mois. Dans le secteur des services, la tendance observée est la même avec un indicateur à 48,5 points, contre 49,8 en août et des attentes à 48,9 points.

Pour Jonas Feldhusen, économiste à la Hamburg Commercail Bank : " Les entreprises du secteur privé français pâtissent du climat politique actuel, l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays renforçant l'incertitude et pesant sur la confiance ".

Avant d'ajouter : " Après s'être approché du seuil de croissance en août, l'indice PMI HCOB pour le secteur des services est reparti à la baisse en septembre, la faiblesse des performances du secteur demeurant principalement attribuable à l'affaiblissement de la demande. Les nouvelles affaires ont en effet reculé au cours du mois, la crise politique ayant, sur les marchés intérieurs, incité les clients à différer leurs dépenses. À l'échelon international, le contexte géopolitique difficile et l'environnement commercial défavorable ont continué de peser sur la demande étrangère, comme en témoigne la nouvelle baisse des ventes à l'export enregistrée en septembre ".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

