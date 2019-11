Française des Jeux : faut-il s'attendre à une hausse de l'action le 21 novembre ?

La capitalisation boursière de la FDJ devrait être située entre 3 et 4 milliards d'euros. (© DR)

La privatisation de la FDJ est d'ores et déjà un succès populaire avec plus d'un milliard d'euros souscrits par les particuliers. Mais la véritable histoire boursière débutera le 21 novembre, avec la première cotation des actions Française des Jeux. S'il est impossible de prédire à coup sûr le chemin que suivra le titre lors de ses premières séances de Bourse, voici ce à quoi on peut s'attendre.

L'introduction en Bourse de l'opérateur du loto est déjà «un immense succès populaire», s'est réjoui Bruno Le Maire lors de l'émission BFM Politique dimanche. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, les Français se sont rués sur les actions de la Française des Jeux avec plus d'un milliard d'euros demandés, soit nettement plus que la poche d'environ 600 millions d'euros qui leur est réservée.

La part promise aux investisseurs institutionnels (entre 60% et 80% des titres cédés) a de son coté était entièrement souscrite dès le lendemain du lancement de l'offre, rapporte l'AFP.

Vers une forte hausse ?

Ce plébiscite laisse espérer un bon démarrage en Bourse de l'action FDJ. Le coup d'envoi sera donné le 21 novembre à 9h30 (30 minutes après l'ouverture de la Bourse de Paris) et une hausse lors des premières heures voire des premiers jours de cotation nous semble crédible.

En effet, la demande des particuliers comme des institutionnels pour le titre Française des Jeux dépassant l'offre, de nombreux investisseurs ne seront pas servis à la hauteur de leur espérance lors de l'introduction en Bourse. Dès lors, certains seront tentés d'acquérir des actions sur le marché pour compléter leur (trop maigre) ligne. De quoi assurer un important flux acheteur.

À l'inverse, les ordres de vente pourraient bien être limités par... le faible nombre de