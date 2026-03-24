Française de l'Energie : accélération des investissements de croissance et objectifs 2030 confirmés
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 18:20
L'Ebitda s'élève à 6 MEUR, soit une marge de 42%, contre 53% au premier semestre 2024/2025. Cette évolution s'explique principalement par
- la baisse des prix des énergies vendues
- l'intégration d'Alltec, activité d'ingénierie structurellement moins margée
- le renforcement des frais de structure destiné à accompagner le changement d'échelle du Groupe
- et l'évolution de la valeur de marché des positions de couverture sur les ventes d'énergie
Le résultat opérationnel courant ressort à 3,8 MEUR (contre 4,47 MEUR en 2024), tandis que le résultat net part du Groupe s'établit à 947 000 EUR (contre 1,64 MEUR en 2024). Dans un environnement de prix de l'énergie moins favorable qu'au premier semestre 2025, ces résultats traduisent la résilience du modèle de FDE.
Au cours du premier semestre 2025/2026, FDE a poursuivi la mise en oeuvre de son programme d'investissements, avec 28 MEUR engagés, contre 10 MEUR au premier semestre 2024/2025. Le groupe a notamment investi dans la construction de son premier site de production de GNR en Norvège, dans son unité de production d'hydrogène vert à Agder, dans l'hydrogène naturel en Moselle et dans son pilote de capture du CO2 dans le Nord de la France.
D'ici 2028, FDE prévoit d'investir près de 50 MEUR dans le déploiement de 20 nouvelles unités de production d'électricité et de chaleur dans le Nord de la France et plus de 100 MEUR dans la construction de ses 3 premières usines de production de GNR et de Bio-CO2 en Norvège, d'une capacité de 100 à 120 GWh/an chacune.
"Cette première vague d'investissements, qui représente la moitié du programme total envisagé d'ici 2030, repose sur des infrastructures industrielles tangibles de production d'énergie locale décarbonée, destinées à générer une base durable de revenus et de cashflows récurrents. A horizon 2028, cette nouvelle génération d'actifs devrait contribuer à plus de 60 MEUR de chiffre d'affaires additionnel et générer un Ebitda annualisé complémentaire de plus de 30 MEUR", explique la société.
Au 31 décembre 2025, FDE dispose d'une structure financière solide, avec 102,9 MEUR de fonds propres, 51,6 MEUR de trésorerie disponible et un taux d'endettement de 77%, à un coût du capital compétitif. Cette assise financière permet au groupe d'accompagner son programme d'investissements tout en conservant une visibilité sur son développement.
FDE maintient ses perspectives pour 2030 : chiffre d'affaires supérieur à 175 MEUR, Ebitda supérieur à 85 MEUR, plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO2 eq évitées par an.
Valeurs associées
|46,0000 EUR
|Euronext Paris
|+2,22%
A lire aussi
-
Les marchés mondiaux naviguent au gré des nouvelles venant du Moyen-Orient mardi, ne semblant plus croire à une sortie de crise rapide, d'autant que l'annonce la veille par Donald Trump de "négociations" avec l'Iran est entachée de soupçons de manœuvre d'initiés. ... Lire la suite
-
L'Etat et les fabricants de laits infantiles ont-ils assez agi pour protéger la santé des bébés lors de la récente vague de rappels? Des associations de défense des familles et des consommateurs ont exprimé leurs critiques mardi au début des travaux d'une mission ... Lire la suite
-
L'intelligence artificielle ne détruit pas encore massivement des emplois, mais fait déjà chuter les embauches de jeunes dans certains secteurs et d'ici quelques années, l'avènement d'une nouvelle génération d'IA pourrait avoir des effets dévastateurs pour le marché ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé mardi sur de faibles variations dans des échanges dominés par la prudence dans un contexte d'incertitude persistante au Moyen-Orient au 25e jour de guerre menée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer