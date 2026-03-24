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Française de l'Energie : accélération des investissements de croissance et objectifs 2030 confirmés
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 18:20

Au premier semestre de son exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires consolidé de Française de l'Energie (FDE) s'établit à 14,2 millions d'euros, en croissance de 16,5% sur un an. Cette progression reflète le retour à un niveau normal d'injection de gaz dans le réseau NaTran ainsi que la contribution d'Alltec, société d'ingénierie norvégienne acquise début 2025. Ces éléments ont plus que compensé la poursuite de la baisse des prix des énergies vendues sur la période.

L'Ebitda s'élève à 6 MEUR, soit une marge de 42%, contre 53% au premier semestre 2024/2025. Cette évolution s'explique principalement par

- la baisse des prix des énergies vendues
- l'intégration d'Alltec, activité d'ingénierie structurellement moins margée
- le renforcement des frais de structure destiné à accompagner le changement d'échelle du Groupe
- et l'évolution de la valeur de marché des positions de couverture sur les ventes d'énergie

Le résultat opérationnel courant ressort à 3,8 MEUR (contre 4,47 MEUR en 2024), tandis que le résultat net part du Groupe s'établit à 947 000 EUR (contre 1,64 MEUR en 2024). Dans un environnement de prix de l'énergie moins favorable qu'au premier semestre 2025, ces résultats traduisent la résilience du modèle de FDE.

Au cours du premier semestre 2025/2026, FDE a poursuivi la mise en oeuvre de son programme d'investissements, avec 28 MEUR engagés, contre 10 MEUR au premier semestre 2024/2025. Le groupe a notamment investi dans la construction de son premier site de production de GNR en Norvège, dans son unité de production d'hydrogène vert à Agder, dans l'hydrogène naturel en Moselle et dans son pilote de capture du CO2 dans le Nord de la France.

D'ici 2028, FDE prévoit d'investir près de 50 MEUR dans le déploiement de 20 nouvelles unités de production d'électricité et de chaleur dans le Nord de la France et plus de 100 MEUR dans la construction de ses 3 premières usines de production de GNR et de Bio-CO2 en Norvège, d'une capacité de 100 à 120 GWh/an chacune.

"Cette première vague d'investissements, qui représente la moitié du programme total envisagé d'ici 2030, repose sur des infrastructures industrielles tangibles de production d'énergie locale décarbonée, destinées à générer une base durable de revenus et de cashflows récurrents. A horizon 2028, cette nouvelle génération d'actifs devrait contribuer à plus de 60 MEUR de chiffre d'affaires additionnel et générer un Ebitda annualisé complémentaire de plus de 30 MEUR", explique la société.

Au 31 décembre 2025, FDE dispose d'une structure financière solide, avec 102,9 MEUR de fonds propres, 51,6 MEUR de trésorerie disponible et un taux d'endettement de 77%, à un coût du capital compétitif. Cette assise financière permet au groupe d'accompagner son programme d'investissements tout en conservant une visibilité sur son développement.

FDE maintient ses perspectives pour 2030 : chiffre d'affaires supérieur à 175 MEUR, Ebitda supérieur à 85 MEUR, plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO2 eq évitées par an.

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