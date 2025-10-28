 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 423,08
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Foxconn va investir jusqu'à 1,37 milliard de dollars dans une grappe de calcul d'IA et un centre de supercalculateurs
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 03:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 4) par Wen-Yee Lee

La société taïwanaise Foxconn

2317.TW a déclaré que son conseil d'administration avait approuvé un plan d'investissement pour l'acquisition d'équipements destinés à une grappe de calcul d'IA et à un centre de supercalcul, ce qui lui permettra de dépenser jusqu'à 42 milliards de dollars NT (1,37 milliard de dollars).

L'investissement sera réalisé entre décembre 2025 et décembre 2026 en utilisant ses propres fonds, a indiqué l'entreprise dans un document publié lundi en fin de journée.

Foxconn a déclaré que l'objectif de ce plan était "d'étendre la plateforme de services de calcul en nuage et d'accélérer le développement des trois plateformes intelligentes du groupe." Foxconn n'a pas précisé où l'investissement serait réalisé.

Une personne au fait du dossier a déclaré que l'investissement serait réalisé à Taïwan. Foxconn n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde, également connu sous le nom de Hon Hai Precision Industry Co Ltd, a intensifié ses investissements dans l'intelligence artificielle et l'infrastructure cloud, car il cherche de nouveaux moteurs de croissance au-delà des smartphones et de la fabrication électronique traditionnelle. En mai, l'entreprise a annoncé la construction d'un centre d'intelligence artificielle avec Nvidia NVDA.O à Taïwan, qui devrait disposer d'une puissance de 100 mégawatts.

En août, l'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait de fabriquer des équipements pour centres de données avec la société japonaise SoftBank 9984.T dans l'ancienne usine de véhicules électriques de l'entreprise taïwanaise dans l'Ohio, dans le cadre du projet Stargate visant à faire progresser l'infrastructure américaine d'intelligence artificielle.

Valeurs associées

HON HAI PRECISIO
5,7035 USD OTCBB 0,00%
NVIDIA
191,4900 USD NASDAQ +2,81%
SOFTBANK GROUP
144,000 EUR Tradegate +6,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 27/10/2025
    Top 5 IA du 27/10/2025
    information fournie par Libertify 28.10.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Engie , Mercialys , Michelin , Microsoft , Pernod Ricard . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

  • La Première ministre japonaise Sanae Takaichi (gauche) et le président américain Donald Trump passent en revue des soldats japonais, le 28 octobre 2025 à Tokyo ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Vers un "nouvel âge d'or": à Tokyo, Trump conquis par la nouvelle Première ministre Takaichi
    information fournie par AFP 28.10.2025 04:38 

    Promesse d'un "nouvel âge d'or", accord sur les terres rares et échanges très chaleureux: la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a soigné mardi sa première rencontre avec Donald Trump, lequel l'a assurée que Washington était le plus solide des alliés de ... Lire la suite

  • Image satellite de l'ouragan Melissa à l'approche de la Jamaïque, le 27 octobre 2025 ( RAMMB/CIRA / - )
    Le très puissant ouragan Melissa s'apprête à frapper la Jamaïque
    information fournie par AFP 28.10.2025 02:07 

    Des fortes pluies et des vents violents secouent lundi la Jamaïque à l'approche de l'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à toucher terre dans le pays caribéen sur lequel il menace d'entraîner inondations et glissements de terrain catastrophiques. ... Lire la suite

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney lors d'une conférence de presse en marge du 47e Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) à Kuala Lumpur, le 27 octobre 2025 en Malaisie ( AFP / Arif Kartono )
    Droits de douane: Trump rejette la main tendue du Canada
    information fournie par AFP 28.10.2025 01:46 

    Arcbouté sur une nouvelle hausse des droits de douane pour les produits de son voisin, Donald Trump a refusé lundi toute rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, sur fond de brouille autour d'une publicité qu'il a qualifiée d'"acte hostile". "Nous ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank