Foxconn va investir jusqu'à 1,37 milliard de dollars dans une grappe de calcul d'IA et un centre de supercalcul
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 02:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Wen-Yee Lee

La société taïwanaise Foxconn

2317.TW a déclaré que son conseil d'administration avait approuvé un plan d'investissement pour l'acquisition d'équipements destinés à une grappe de calcul d'IA et à un centre de supercalcul, ce qui lui permettra de dépenser jusqu'à 42 milliards de NT$ (1,37 milliard de dollars).

L'investissement sera réalisé entre décembre 2025 et décembre 2026 en utilisant ses propres fonds, a indiqué l'entreprise dans un document publié lundi en fin de journée. Foxconn a déclaré que l'objectif de ce plan est "d'étendre la plateforme de services de calcul en nuage et d'accélérer le développement des trois plateformes intelligentes du groupe". Elle n'a pas donné plus de détails ni précisé où l'investissement serait réalisé.

Le plus grand fabricant d'électronique à façon du monde, également connu sous le nom de Hon Hai Precision Industry Co Ltd, a intensifié ses investissements dans l'intelligence artificielle et l'infrastructure en nuage, car il cherche de nouveaux moteurs de croissance au-delà des smartphones et de la fabrication électronique traditionnelle. En mai, l'entreprise a annoncé la construction d'un centre d'intelligence artificielle avec Nvidia NVDA.O à Taïwan, qui devrait disposer d'une puissance de 100 mégawatts.

En août, l'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait de fabriquer des équipements pour centres de données avec la société japonaise SoftBank 9984.T dans l'ancienne usine de véhicules électriques de l'entreprise taïwanaise dans l'Ohio, dans le cadre du projet Stargate visant à faire progresser l'infrastructure américaine d'intelligence artificielle.

