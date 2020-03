Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Foxconn prévoit une reprise normale de sa production en Chine fin mars Reuters • 03/03/2020 à 11:04









TAIPEI, 3 mars (Reuters) - Foxconn 2317.TW , principal fournisseur d'Apple AAPL.O , a annoncé mardi prévoir un retour à la normale de sa production en Chine d'ici la fin du mois après une interruption liée à l'épidémie de coronavirus. Le groupe taiwanais, dont la raison sociale est Hon Hai Precision Industry, a ajouté que plus de la moitié de ses effectifs saisonniers en Chine avait déjà repris le travail. L'épidémie, partie en décembre du centre de la Chine, s'est propagée à une soixantaine de pays dans le monde, provoquant plus de 86.000 infections, dont plus de 3.000 cas mortels. Le premier sous-traitant mondial pour l'électronique grand public a souffert des restrictions mises en place par les autorités chinoises pour empêcher la propagation du virus, qui rendent notamment difficiles le déplacement des salariés sur les sites et le transport des marchandises. Foxconn a dit le mois dernier qu'il allait effectuer une reprise progressive de sa production dans ses usines en Chine et prévenu que l'épidémie allait affecter cette année son chiffre d'affaires. (Yimou Lee; version française Claude Chendjou)

Valeurs associées HON HAI PRECISIO OTCBB -100.00% APPLE NASDAQ +9.31%