Foxconn présente le véhicule électrique "Model A" lors d'une journée technologique
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 05:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur de la stratégie de Foxconn 2317.TW , Jun Seki, a présenté vendredi le véhicule électrique "Model A" de l'entreprise lors de la journée technologique du fabricant taïwanais de puces électroniques à Taipei.

