Foxconn et Luxshare prévoient d'augmenter de plusieurs millions la production de consoles de jeux au Viêt Nam, selon des documents

Une filiale de Foxconn demande l'autorisation de produire annuellement 4,8 millions de consoles Xbox, de pièces détachées et d'autres appareils

Luxshare prévoit de produire 4,5 millions de consoles de jeux par an au Viêt Nam, selon un document

Une filiale de Foxconn va augmenter sa production de téléphones portables de 30 millions d'unités par an, selon un document

Foxconn 2317.TW et Luxshare

002475.SZ prévoient d'ajouter des millions d'appareils de jeu à la production annuelle du Viêt Nam, selon les documents qu'ils ont soumis aux autorités locales, renforçant ainsi le rôle du pays dans l'approvisionnement mondial en consoles de jeu.

Le Viêt Nam assemble divers produits électroniques destinés aux marchés étrangers, notamment des smartphones, des ordinateurs et des tablettes. Les informations sur sa production de consoles ne sont pas publiques, mais EV Foxconn, une filiale du fabricant taïwanais, a la capacité de produire jusqu'à 4 millions d'appareils de jeu dans une usine du nord du Viêt Nam, selon un document de l'entreprise datant de 2024.

Fushan Technology, une autre filiale de Foxconn, cherche à obtenir un permis pour étendre sa production au Vietnam afin de fabriquer annuellement jusqu'à 4,8 millions d'appareils de jeu Microsoft MSFT.O Xbox, des pièces de consoles et d'autres appareils électromagnétiques non spécifiés, selon un document de l'entreprise envoyé au département de l'environnement de la province septentrionale de Bac Ninh, où l'entreprise dispose d'un centre de production.

Par ailleurs, l'entreprise chinoise Luxshare-ICT prévoit de produire jusqu'à 4,5 millions de consoles de jeux par an dans une usine au Viêt Nam, à partir de l'année prochaine, a déclaré l'entreprise dans une proposition aux autorités de Bac Ninh, sans indiquer la marque des appareils.

Les deux documents, examinés par Reuters, ont été publiés sur le portail de l'autorité provinciale de Bac Ninh, qui n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Fushan Technology Vietnam et Luxshare n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Foxconn a déclaré qu'elle ne commentait pas les sites individuels.

La présence croissante du Viêt Nam dans le secteur de l'électronique souligne son rôle stratégique, car les fabricants se diversifient au-delà de la Chine dans un contexte de modification de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION DE TÉLÉPHONES MOBILES ET D'APPAREILS PORTABLES INTELLIGENTS

Fushan prévoit d'augmenter sa capacité de production de téléphones portables de 30 millions d'unités pour atteindre un total annuel de 140 millions, selon le document, qui ne mentionne pas la marque des appareils.

L'entreprise a également l'intention de commencer à produire des dispositifs de chargement pour les bagues intelligentes, un vêtement porté au doigt qui possède des fonctions de montre intelligente et de suivi de la condition physique, indique le document, qui précise que son usine peut produire annuellement jusqu'à 3 millions de dispositifs portables intelligents, y compris des montres et des bracelets.

La modernisation de l'usine a commencé, a indiqué Fushan, et la mise en service complète est prévue pour avril de l'année prochaine.

Le site de Fushan Technology, qui était à l'origine une usine de fabrication d'appareils mobiles Nokia et Microsoft, peut également produire des équipements pour 100 000 véhicules aériens sans pilote, ou drones, par an, selon le document.

Foxconn est un fournisseur d'Apple AAPL.O , de Microsoft et d'autres entreprises technologiques. Elle a investi plus de 3,2 milliards de dollars au Viêt Nam en 2024, après s'être implantée dans le pays dans les années 2000.

La majorité de ses activités de production dans le pays se situe dans la province septentrionale de Bac Ninh. Luxshare fournit également Apple et d'autres multinationales de l'électronique, et est également très présent au Viêt Nam avec plusieurs usines.

L'usine de Bac Ninh, qu'elle cherche à agrandir à partir d'un investissement existant de 520 millions de dollars, vise à augmenter la production totale de 20 % pour atteindre plus de 300 millions d'unités, indique le document, sans préciser les appareils, mais en notant que l'usine produit des casques, des casques de réalité virtuelle, des smartwatches et des dispositifs de localisation intelligents.