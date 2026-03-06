Foxconn, entreprise taïwanaise, affirme que tout le monde subira les conséquences d'un conflit prolongé avec l'Iran

Tout le monde ressentira l'impact sur les prix du pétrole et des matières premières si le conflit entre les États-Unis et Israël et l'Iran s'éternise, a déclaré vendredi le président de Foxconn

, le plus grand fabricant d'électronique au monde et le principal fabricant de serveurs d'IA pour Nvidia.

L'escalade du conflit au Moyen-Orient a ébranlé les marchés mondiaux et alimenté les inquiétudes concernant les risques pour les chaînes d'approvisionnement.

S'adressant aux journalistes au siège de Foxconn dans la ville voisine de Taipei, New Taipei, Young Liu a déclaré que les retombées pour son entreprise étaient actuellement limitées et qu'il s'attendait à ce que 2026 soit une très bonne année pour elle.

"Je pense que cette guerre est quelque chose que personne ne veut voir. Nous espérons qu'elle se terminera le plus tôt possible", a-t-il déclaré.

Étant donné le rôle clé de la région en tant que producteur mondial de pétrole, si la guerre s'éternise, le baril de pétrole pourrait atteindre les 100 dollars et les prix des matières premières pourraient augmenter, a ajouté M. Liu.

"Si ces effets se prolongent, tout le monde commencera à les ressentir. Mais si la durée est courte, l'impact n'est pas très important, du moins pour l'instant, d'après ce que nous constatons actuellement."

Foxconn a enregistré des recettes record, grâce à la forte demande de produits d'intelligence artificielle, bien que le conflit prolongé en Iran ait ravivé les inquiétudes quant à l'augmentation du prix de l'énergie.

Foxconn publiera ses résultats du quatrième trimestre le 16 mars et actualisera ses perspectives pour le trimestre et l'année en cours.

Les géants américains de la technologie tels que Microsoft

MSFT.O et Nvidia NVDA.O ont positionné les Émirats arabes unis comme un centre régional pour l'intelligence artificielle nécessaire pour alimenter des services tels que ChatGPT.

L'Iran a lancé une vague de missiles sur des cibles du Moyen-Orient en représailles aux frappes américaines et israéliennes qui ont tué le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, samedi.