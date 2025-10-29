 Aller au contenu principal
Foxconn déploie des robots humanoïdes dans l'usine de serveurs d'IA de Houston
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 02:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Wen-Yee Lee

Foxconn 2317.TW , le plus grand fabricant d'électronique au monde et le principal fabricant de serveurs d'intelligence artificielle de Nvidia

NVDA.O , a déclaré mardi qu'il allait déployer des robots humanoïdes dans son usine de Houston qui produit des serveurs d'intelligence artificielle pour Nvidia.

Reuters a d'abord rapporté en juin que Foxconn et Nvidia étaient en pourparlers pour utiliser des robots humanoïdes dans l'usine de Houston, en visant le premier trimestre 2026.

"L'usine sera également l'une des premières à déployer des robots humanoïdes alimentés par le modèle NVIDIA Isaac GR00T N sur ses lignes de production, Foxconn et Nvidia visant à construire une usine intelligente d'IA de référence au niveau mondial ", a déclaré la société dans un communiqué publié lors de la conférence des développeurs de Nvidia à Washington, D.C.

Foxconn, anciennement connu sous le nom de Hon Hai Precision Industry Co, a déclaré qu'il continuerait à augmenter la production de serveurs d'IA au Texas, dans le Wisconsin et en Californie pour répondre à la demande croissante.

"Notre équipe apporte aux États-Unis les solutions les plus avancées en matière de centres de données d'IA, ce qui aidera nos principaux clients à rester en tête dans la course à l'IA", a déclaré Young Liu, président de Foxconn, dans le communiqué.

