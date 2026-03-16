Foxconn déçoit les attentes avec un bénéfice trimestriel en baisse de 2%

La société taïwanaise Foxconn 2317.TW , premier fabricant mondial de produits électroniques sous contrat, a annoncé lundi une baisse de 2% de son bénéfice au quatrième trimestre sur un an, en-deçà des attentes, malgré une forte demande mondiale pour les produits liés à l’intelligence artificielle (IA).

Le bénéfice net d’octobre à décembre du principal fabricant de serveurs de Nvidia NVDA.O et du principal assembleur d’iPhone pour Apple AAPL.O s'est élevé à 45,51 milliards de dollars taïwanais (1,24 milliard d'euros), contre les attentes de 63,86 milliards, selon le consensus LSEG. Foxconn n’a pas expliqué cette baisse dans son communiqué.

Foxconn, officiellement Hon Hai Precision Industry, avait enregistré un chiffre d’affaires record au quatrième trimestre grâce à la forte demande pour ses produits d’IA.

La majorité des iPhone destinés aux États-Unis sont désormais assemblés en Inde, tandis que la Chine reste le principal site de production. La société construit également des usines au Mexique et au Texas pour fabriquer des serveurs d’IA pour Nvidia.

Le groupe cherche également à renforcer sa présence dans les véhicules électriques (VE), qu’il considère comme un moteur de croissance majeur à l’avenir, bien que cette expansion ait rencontré des difficultés. En août, Foxconn avait annoncé un accord pour vendre une ancienne usine automobile à Lordstown, dans l’Ohio, pour 375 millions de dollars (328,06 millions d'euros), machines comprises, qu’elle avait achetée en 2022 pour produire des VE.

Foxconn tiendra sa conférence sur les résultats lundi à Taipei, où une mise à jour des perspectives annuelles est également attendue.

Depuis le début de l’année, le titre a chuté de 6%, sous-performant l’indice taïwanais .TWII en hausse de 15%, mais il a clôturé en hausse de 0,9% lundi avant l’annonce des résultats.

(Reportage Wen-Yee Lee, Faith Hung et Ben Blanchard ; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)