FOXCONN ANNONCE UNE REPRISE TIMIDE DE SA PRODUCTION EN CHINE TAIPEI (Reuters) - Foxconn, principal fournisseur d'Apple, a annoncé jeudi une reprise timide de la production dans ses usines en Chine et prévenu que l'épidémie de coronavirus allait affecter cette année son chiffre d'affaires. Cette annonce survient seulement quelques jours après celle d'Apple, qui a émis lundi un avertissement sur ses prévisions de résultats pour le trimestre clos à fin mars en raison de la crise sanitaire en cours. Le groupe taiwanais, dont la raison sociale est Hon Hai Precision Industry, a cependant déclaré que ses usines dans des pays comme le Vietnam, l'Inde et le Mexique fonctionnaient à plein régime. En Chine continentale, le premier sous-traitant mondial pour l'électronique grand public souffre des restrictions mises en place par les autorités pour empêcher la propagation du virus, qui rendent notamment difficiles le déplacement des salariés sur les sites et le transport des marchandises. Foxconn, qui doit publier ses résultats du quatrième trimestre en mars, n'a pas précisé l'impact de l'épidémie sur son chiffre d'affaires. Les analystes anticipaient avant cette crise sanitaire un chiffre d'affaires annuel de 11,9 milliards de dollars (environ 11 milliards d'euros). Le groupe taiwanais table sur un redémarrage de ses usines en Chine à 50% de leurs capacités d'ici la fin du mois, selon une source. L'intermédiaire KGI estime que les usines de Foxconn en Chine opéreront à 30%-40% de leurs capacités d'ici fin février et que le chiffre d'affaires du groupe sur ce trimestre pourrait être amputé de 46%. Le cabinet d'études de marché TrendForce pour sa part a abaissé sa prévision de production d'iPhone de 10% à 41 millions d'unités sur le trimestre en cours et prévenu que celle-ci pourrait encore être réduite de 5% à 7% en fonction de la reprise dans les usines chinoises. (Yimou Lee et Twinnie Siu; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées HON HAI PRECISIO OTCBB -100.00% APPLE NASDAQ +1.45%