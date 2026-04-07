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Fox va intégrer les données du marché des prédictions de Kalshi dans ses plateformes d'information
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 13:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fox Corp FOXA.O a déclaré mardi qu'elle intégrerait les données du marché des prédictions de Kalshi dans ses plateformes d'information et de diffusion en continu, reflétant une tendance plus large parmi les organisations médiatiques à utiliser des probabilités basées sur le marché pour compléter les reportages traditionnels.

* Dans le cadre de cet accord, les données de Kalshi seront intégrées dans FOX News Channel, FOX Business Network, FOX Weather et FOX One, la plateforme de diffusion directe de Fox, afin de fournir des prévisions liées à des événements politiques, économiques, météorologiques et culturels.

* Kalshi travaillera également directement avec les équipes de production de la Fox afin de faciliter la visualisation des données en temps réel.

* Les marchés de prédiction, qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des transactions sur la probabilité d'événements futurs, sont devenus très populaires après l'élection présidentielle américaine de 2024.

* Kalshi a déclaré qu'environ 70 % des visiteurs utilisaient la plateforme principalement pour consulter les prévisions plutôt que pour effectuer des transactions, ce qui souligne la demande croissante de données de probabilité provenant de la foule en tant qu'outil d'information.

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