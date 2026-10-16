Fox Factory en baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et du troisième trimestre ; départ du directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** L'action du fournisseur de pièces automobiles Fox Factory FOXF.O recule de 23% à 14,20 dollars en pré-ouverture

** Le titre devrait ouvrir à son plus bas niveau depuis novembre 2025

** La société revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 , les ramenant à 1,35 - 1,38 milliard de dollars, contre 1,42 - 1,47 milliard de dollars précédemment

** La société abaisse également ses prévisions de chiffre d’affaires net pour le troisième trimestre, les ramenant de 355 à 380 millions de dollars à 336 à 340 millions de dollars

** L'entreprise annonce le départ de son directeur général Mike Dennison et nomme Douglas Grimm au poste de directeur général par intérim

** Le titre affiche une hausse de 8,1% depuis le début de l'année, à la dernière clôture