 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fox et Roku donnent naissance à un nouveau poids lourd du streaming
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 14:16

Fox Corporation, dont le titre chute de 9% en avant-Bourse, a annoncé un accord en vue d'acquérir le groupe spécialisé dans la diffusion de contenus en continu Roku dans le cadre d'une transaction évaluée à 22 milliards de dollars.

En réunissant les contenus sportifs, d'information et de divertissement de Fox et le service Tubi avec la plateforme de télévision connectée de Roku, ses données propriétaires et son accès à plus de 100 millions de foyers dans le monde, l'opération donnera naissance à un acteur majeur des médias et des technologies.

Le nouvel ensemble entend capitaliser sur deux moteurs de croissance du secteur : la résilience des audiences du sport et de l'information en direct, et la poursuite de la migration des téléspectateurs vers le streaming.

Valeurs associées

FOX RG-A
65,8500 USD NASDAQ -3,59%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,99 -6,89%
CAC 40
8 450,58 +1,19%
TOTALENERGIES
72,68 -4,84%
HAFFNER ENERGY
0,3165 +14,88%
SOCIETE GENERALE
76,45 +4,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank