Fox et Roku donnent naissance à un nouveau poids lourd du streaming

Fox Corporation, dont le titre chute de 9% en avant-Bourse, a annoncé un accord en vue d'acquérir le groupe spécialisé dans la diffusion de contenus en continu Roku dans le cadre d'une transaction évaluée à 22 milliards de dollars.

En réunissant les contenus sportifs, d'information et de divertissement de Fox et le service Tubi avec la plateforme de télévision connectée de Roku, ses données propriétaires et son accès à plus de 100 millions de foyers dans le monde, l'opération donnera naissance à un acteur majeur des médias et des technologies.

Le nouvel ensemble entend capitaliser sur deux moteurs de croissance du secteur : la résilience des audiences du sport et de l'information en direct, et la poursuite de la migration des téléspectateurs vers le streaming.