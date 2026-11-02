Fox en hausse après des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes grâce à la bonne tenue du secteur publicitaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** L'action du géant des médias Fox Corp

FOXA.O progresse de 4% à 65,8 dollars en pré-ouverture

** FOXA affiche pour le premier trimestre un BPA ajusté de 2,54 $ et un chiffre d’affaires de 4,57 milliards de dollars, dépassant dans les deux cas les estimations des analystes, respectivement de 2,09 $ et 4,31 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

** Le groupe affiche un chiffre d’affaires publicitaire de 2,08 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 47% en glissement annuel, dépassant les estimations de 1,82 milliard de dollars

** Les revenus publicitaires ont été portés par la diffusion de la Coupe du monde masculine de la FIFA, par la hausse des recettes publicitaires liées aux campagnes politiques et par la croissance du numérique, tirée par le service de streaming Tubi

** Sur 22 courtiers, 13 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, et neuf "conserver"; le cours-cible médian s’établit à 76 dollars – données LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 13.5% depuis le début de l'année