Fox déclare que le litige relatif au trust de la famille Murdoch a été clos

Fox Corp FOXA.O a déclaré lundi qu'elle était parvenue à une résolution mutuelle sur les procédures judiciaires liées à la fiducie de la famille Murdoch, ce qui a mis fin à tous les litiges.