Fox Corp dépasse les attentes trimestrielles, le titre au beau fixe
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 16:57
L'action Fox Corp est au beau fixe, le groupe ayant publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, soutenus par la vigueur des revenus publicitaires de ses activités sportives et d'information ainsi que par la croissance continue de sa plateforme de streaming gratuite Tubi.
Dans un contexte géopolitique tendu marqué par le conflit au Moyen-Orient, les annonceurs continuent de privilégier les chaînes du groupe afin de toucher une audience large et fidèle.
Au troisième trimestre, le groupe, propriétaire notamment de Fox News et Fox Sports, a réalisé un chiffre d'affaires de 3,99 milliards de dollars, contre un consensus de 3,82 milliards, Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,32 dollar, dépassant nettement les attentes du marché fixées à 97 cents.
Le groupe a indiqué que les recettes publicitaires de ses chaînes câblées avaient progressé de 5%, portées notamment par la hausse des tarifs dans les programmes d'information et par la diffusion de la World Baseball Classic. Cette croissance a toutefois été partiellement atténuée par un recul des audiences.
"Cette solide performance, alimentée par des tendances publicitaires toujours robustes, confirme le leadership de Fox dans les programmes en direct, tout en soulignant la dynamique soutenue de Tubi, notre plateforme de streaming gratuite de premier plan", a déclaré le directeur général Lachlan Murdoch dans un communiqué.
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