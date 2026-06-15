Fox conclut un accord de 22 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars avec Roku pour renforcer son offensive dans le domaine du streaming

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Cet accord permet à Fox d'accéder aux plus de 100 millions de foyers de Roku ainsi qu'à des données plus précises pour le ciblage publicitaire

* Les investisseurs de Roku recevront 96 (XX,XX euros) dollars en espèces et environ 0,97 action Fox de classe A par action détenue

* Les actionnaires de Fox détiendront environ 73 % de la société fusionnée après la clôture de l'opération

* Les sociétés prévoient que l'accord sera finalisé au cours du premier semestre de l'année civile 2027

(Mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 5, ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 8, 9 et 14) par Harshita Mary Varghese et Aditya Soni

Fox Corp FOXA.O rachète Roku ROKU.O dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions évaluée à environ 22 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars , pariant que la meilleure plateforme de streaming TV renforcera son activité publicitaire et étendra la portée en ligne de ses contenus sportifs et d'actualité.

L'accord, annoncé lundi, donne à Fox accès à plus de 100 millions de foyers utilisant la plateforme de streaming de Roku, ce qui pourrait aider cette entreprise médiatique, qui dépend de la télévision par câble, à mieux cibler ses publicités, à faire face à la concurrence et à réduire sa dépendance vis-à-vis de la distribution traditionnelle.

Il s'agit de la première acquisition majeure de Fox depuis que le directeur général et président Lachlan Murdoch a consolidé son contrôle sur l'empire médiatique bâti par son père Rupert Murdoch, à la suite d'un accord familial conclu l'année dernière.

Le directeur général Murdoch a qualifié l'accord avec Roku de “moment décisif” pour Fox, qui “réunit le portefeuille de contenus en direct le plus précieux en matière de consommation vidéo avec la plateforme de streaming de premier plan grâce à laquelle l'Amérique les regarde”.

L'action Fox a chuté de près de 17 % en début de séance, probablement en raison des craintes liées à la dilution du capital résultant de l'opération. L'action Roku a reculé de 2,5 % à 140,1 (XX,XX euros) dollars et s'échangeait en dessous du prix d'offre de 160 (XX,XX euros) dollars par action.

L'une des premières entreprises à avoir introduit des plateformes de streaming telles que Netflix et YouTube sur les téléviseurs via des appareils connectés et des téléviseurs intelligents, l'activité de Roku repose en grande partie sur les revenus publicitaires et les abonnements générés par les applications de streaming sur sa plateforme. La société exploite également la chaîne gratuite Roku Channel, qui restera distincte de la plateforme de streaming financée par la publicité de Fox, Tubi.

Le système d'exploitation spécialement conçu par Roku permet de maintenir les coûts de fabrication du matériel à un niveau bas, ce qui lui confère un avantage dans le secteur alors que les prix de la mémoire s'envolent, a déclaré son directeur général et fondateur Anthony Wood.

Aux termes de l'accord, les investisseurs de Roku recevront 96 (XX,XX euros) dollars en espèces et environ 0,97 action Fox de classe A pour chaque action détenue, ce qui valorise l'offre à 160 (XX,XX euros) dollars par action. Cela représente une prime de 33,7 % par rapport au cours de clôture de Roku jeudi, la veille de la publication d'articles, notamment par Reuters, indiquant que la société étudiait différentes options, dont une vente.

Fox n'est pas un inconnu pour Roku. En 2020, la société a financé son acquisition de Tubi pour 440 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars en vendant une participation de 5% dans Roku qu'elle détenait depuis 2013.

BOOST DU STREAMING

Alors que Roku a profité du fait que les consommateurs délaissent la télévision traditionnelle, Fox a dû faire face à la tendance au « cord-cutting » et a accéléré sa transition vers le numérique en lançant notamment son service d'abonnement Fox One l'année dernière.

La concurrence croissante, stimulée par la consolidation du secteur, constitue également un défi. La semaine dernière, la division concurrence du ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'acquisition prévue de Warner Bros. Discovery < WBD.O> par Paramount Skydance Corp PSKY.O , une opération de 110 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars qui donnerait naissance à un géant du secteur regroupant de grands studios et des chaînes telles que CNN et CBS.

L'acquisition de Roku permettrait à Fox d'être plus compétitive, la société issue de la fusion devant devenir le troisième acteur du marché américain de la télévision en termes d'audience.

Fox a constaté une forte demande pour ses contenus sportifs en direct, qui comprennent les matchs de la Ligue nationale de football américain (NFL), de la Ligue majeure de baseball (MLB) et de la Coupe du monde de football en cours.

Cet accord donne à Fox un plus grand contrôle sur la découverte, les données et la monétisation à un moment où l'audience télévisuelle continue de s'éloigner des chaînes traditionnelles, a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

Regrouper sous un même toit des contenus premium, du sport en direct, de la publicité et la distribution sur plateforme crée une offre très attractive.

Les actionnaires de Fox détiendront environ 73 % de la société fusionnée après la clôture de la transaction, les investisseurs de Roku détenant le reste.

Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé à l'unanimité la transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre de l'année civile 2027 et générer environ 400 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars d'économies annuelles.

L'opération comprendra environ 14,6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en espèces, le reste étant réglé en actions, ce qui ajoutera environ 8,3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de dette au bilan de Fox.

Allen & Company est le conseiller financier principal de Fox, tandis que Qatalyst Partners agit en tant que conseiller financier exclusif de Roku.