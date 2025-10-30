Fox annonce un trimestre solide avec le premier bénéfice de Tubi et un rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du mouvement des actions au paragraphe 1 et ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7) par Kritika Lamba

Fox Corp a dévoilé un rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars, alors que le premier trimestre rentable de la plateforme de streaming Tubi et les taux d'audience élevés de ses émissions d'information et de la NFL ont propulsé ses bénéfices au-delà des attentes.

Les actions FOXA.O ont augmenté de 7 %, l'annonce des résultats de jeudi montrant que la forte croissance numérique et la programmation en direct de la société compensaient la pression exercée par la faiblesse du marché de la télévision par câble et l'augmentation des coûts de contenu.

Son service d'abonnement récemment lancé, Fox One, gagne du terrain grâce à des offres groupées avec ESPN et Verizon, en s'appuyant sur l'élan donné par son partenariat avec Amazon Prime Channels.

Les recettes publicitaires de Fox ont augmenté de 6 % au premier trimestre, grâce à une croissance de 27 % chez Tubi et à une augmentation de 18 % du temps de visionnage du service de streaming gratuit.

La rentabilisation de Tubi marque une étape importante pour le service de streaming financé par la publicité que Fox a acheté en 2020 et qui est devenu un moteur de croissance clé en attirant les jeunes téléspectateurs qui ne veulent pas payer d'abonnement. Il s'est taillé une place sur le marché encombré de la diffusion en continu avec un contenu qui va des films et séries sous licence aux programmes originaux.

"Il (Tubi) propose la sélection de programmes la plus originale parmi les services de streaming gratuits. Il gagne du temps de visionnage plus rapidement que plusieurs de ses rivaux grâce à son offre de contenu unique", a déclaré Ross Benes, analyste principal chez Emarketer.

Du côté des sports, les programmes de la National Football League sur Fox ont attiré en moyenne près de 22 millions de téléspectateurs en septembre, soit une hausse de 12 % par rapport à l'année dernière et le meilleur début de saison de la NFL jamais enregistré par le réseau.

Par segment, les recettes de programmation des réseaux câblés ont augmenté de 4 % pour atteindre 1,66 milliard de dollars, avec une hausse de 7 % pour la publicité et de 3 % pour la distribution, grâce à l'augmentation des redevances d'affiliationdans toutes les divisions.

Les revenus de Fox au premier trimestre ont augmenté de 5 % pour atteindre 3,74 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 3,57 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires de Fox s'est élevé à 1,51 $ par action, contre des estimations de 1,08 $ par action.