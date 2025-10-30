Fox affiche un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fox Corp FOXA.O a battu les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel jeudi, grâce à une forte croissance de la publicité sur la plateforme de streaming Tubi.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 3,74 milliards de dollars au premier trimestre, contre des estimations de 3,57 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.