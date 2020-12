Fourpoint IM lance un fonds de fonds thématiques

(NEWSManagers.com) -

Fourpoints IM a annoncé ce 8 décembre le lancement de Fourpoints Thematic Selection, un fonds de fonds actions thématiques. Il est piloté par Nathalie Pelras, directrice des investissements, et Olivier Jézequel, gérant de portefeuilles.

Le véhicule comprend une vingtaine de fonds sous-jacents, sélectionnés à la suite d'une analyse quantitative et qualitative. Il couvre quatre grandes thématiques : la santé et le bien-être humain, les innovations technologiques, la préservation de la planète, et les fonds dont l' objectif est de contribuer à bâtir un monde meilleur.