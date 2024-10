FOUNTAINE PAJOT : Une année 2023/2024 au plus haut et une stratégie ambitieuse pour l'avenir

Une excellente dynamique commerciale avec un chiffre d'affaires de 351 M€ en croissance de +27%

Un nouveau partenariat pour renforcer la présence du Groupe en Asie-Pacifique

Une vision engagée de l'avenir

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, publie son chiffre d'affaires pour l'exercice 2023/24 (du 01/09/23 au 31/08/24) et présente ses axes de développements futurs.

Données en M€ (normes françaises) 2022/23 2023/24 Variation Chiffre d'affaires annuel 276,8 351,3 +26,9%

ODYSSEA 2024 : 4 années de forte croissance

Pour l'exercice 2023/24 (du 01/09/23 au 31/08/24), le Groupe Fountaine Pajot réalise un chiffre d'affaires historique de 351,3 M€, marquant une progression de 26,9% par rapport à l'exercice précédent (+17% à périmètre constant). Cette performance, portée par la croissance des volumes et des prix, repose notamment sur :

L'Alegria 67, l'Elba 45 et l'Aura 51 pour les catamarans à voile ;

Le succès commercial des Dufour 44 et Dufour 41 pour les monocoques. Le D44 a été nommé pour l'European Yacht of the Year et pour les distinctions américaines Best Sail Top 10 et Cruising World Best Boat of the Year. Le D41 a remporté les British Yachting Awards et US Sail Best Boat ;

La montée en cadence et en maturité industrielle pour la gamme de catamarans à moteur.

Le groupe poursuit son développement à l'international avec 90% des ventes réalisées à l'export. L'Europe reste le principal marché avec 45% des ventes, suivie par l'Amérique du Nord (18%) et les marchés du grand export (15%). La zone Caraïbe représente 12% des ventes, et la France compte pour 10%.

Cette dynamique vient confirmer la réussite du plan stratégique ODYSSEA 2024, marqué par quatre années consécutives de forte croissance.

Expansion internationale : renforcement en Asie-Pacifique

Déjà solidement implanté sur de nombreux marchés, Fountaine Pajot renforce sa présence en Asie-Pacifique (ASPAC) en prenant une participation majoritaire dans son distributeur australien The Yacht Sales Co, aux côtés de son fondateur et CEO Mark Elkington ainsi que des managers. Ce partenariat de plus de 20 ans vise à accélérer la croissance dans la région en étoffant l'offre commerciale et les services.

Mark Elkington, fondateur et président de The Yacht Sales Co, a déclaré : « L'entrée de Fountaine Pajot dans notre capital est non seulement une reconnaissance du travail accompli jusqu'à présent mais également une formidable opportunité pour poursuivre notre expansion sur le vaste marché Asie-Pacifique. »

Romain Motteau, Directeur Général Délégué de Fountaine Pajot, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à The Yacht Sales Co pour accompagner sa croissance sur son marché local, et nous nous réjouissons de ce partenariat commercial qui contribuera à renforcer notre ancrage régional tout en nous permettant d'être plus proche de nos clients. »

Perspectives et développements : 3 nouveaux modèles pour préparer l'avenir

Face à un marché attentiste, Fountaine Pajot déploie une stratégie produits ambitieuse sur 3 ans.

Fountaine Pajot Sailing Catamarans : lancement d'un nouveau catamaran de 41 pieds, marquant le début d'une nouvelle génération alliant innovation et éco-responsabilité ;

Dufour : après le succès du Dufour 44, le Groupe prévoit le lancement du Dufour 48 au printemps 2025, et poursuit la refonte de sa gamme ;

Fountaine Pajot Motor Yachts : une collaboration renforcée avec Couach pour un nouveau catamaran à moteur, le Code 07. Ce modèle, en particulier dédié au marché américain, associe la puissance, le confort et l'expertise industrielle de Couach.

Cette stratégie s'appuie sur des investissements industriels au sein des sites historiques de Fountaine Pajot et Dufour, pour moderniser les infrastructures, soutenir le développement et améliorer les conditions de travail des collaborateurs.

Par ailleurs, Fountaine Pajot poursuit sa trajectoire vers une navigation décarbonée avec une intensification des développements de modèles hybrides Smart Electric qui comptent déjà une trentaine de bateaux en circulation.

A l'issue des premiers salons nautiques d'automne, et malgré un contexte général plus attentiste, le Groupe poursuit son développement, en s'appuyant sur le portefeuille de commandes embarqué et en adaptant les rythmes de production pour mieux répondre aux réalités économiques du marché.

Calendrier de communication

Résultats annuels 2023/24 : mi-décembre 2024 (après Bourse)

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2023/24 (au 31 août 2024), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 351,3 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

