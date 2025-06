FOUNTAINE PAJOT : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2024/25

Des résultats semestriels solides malgré un environnement incertain

Exercice 2024/25 : ventes en léger retrait, et performance opérationnelle attendue de bon niveau, portée par un mix produits favorable

Des investissements renforcés pour préparer l'avenir : nouveaux bateaux et maîtrise de l'empreinte environnementale

Le Groupe Fountaine Pajot, publie ses résultats semestriels 2024/25 (du 01/09/24 au 29/02/25), arrêtés par le Conseil d'administration.

Données en M€ - (normes françaises) 29/02/2024

6 mois 22/02/2025 [1]

6 mois Chiffre d'affaires 164,9 156,2 Excédent Brut d'exploitation 29,8 25,2 Résultat d'exploitation (avant dot. aux amort. et dépré. des écarts d'acquisition) 25,2 19,7 Résultat financier 1,8 0,2 Résultat courant 21,8 19,7 Résultat exceptionnel (0,3) 0,7 Résultat net de l'ensemble consolidé 14,3 13,2 Résultat net part du Groupe 13,5 15,3

Résilience opérationnelle dans un contexte défavorable

Dans une conjoncture économique marquée par l'incertitude, le Groupe Fountaine Pajot démontre une nouvelle fois la solidité de son modèle économique en maintenant un niveau d'activité soutenu et rentable, grâce la confiance de ses clients. Ainsi, le chiffre d'affaires du 1 er semestre de l'exercice 2024/25 s'établit à 156,2 M€, en repli modéré de 5,3% par rapport à la même période de l'exercice précédent, démontrant une adaptation réussie au moindre dynamisme de marché.

Malgré une baisse des volumes vendus, le Groupe affiche sur le 1 er semestre 2024/25 un Excédent Brut d'Exploitation à 25,2 M€ contre 29,8 M€, un an auparavant. Le résultat d'exploitation (avant dotations aux dépréciations des écarts d'acquisition), atteint 19,7 M€ et le bénéfice net part du Groupe ressort en amélioration à 15,3 M€ contre 13,5 M€ l'année précédente.

Ces résultats illustrent la capacité du Groupe à préserver ses marges dans un cycle d'activité plus contraint.

Une structure financière saine au service du développement

En M€ 31/08/24 28/02/25 En M€ 31/08/24 28/02/25 Immobilisations 80,3 96,4 Capitaux propres 112,8 126,4 Stocks 64,5 77,0 Provisions & impôts différés 9,7 9,3 Créances clients et autres créances 20,6 28,2 Dettes financières 35,7 39,4 Disponibilités 140,3 139,3 Fournisseurs et comptes rattachés 29,6 37,4 Total Actif 305,7 340,9 Autres dettes

Dont acomptes clients 117,9

78,0 128,3

94,0 Total Passif 305,7 340,9

Au 28 février 2025, la trésorerie générée par l'activité atteint 20,1 M€ (vs 1,7 M€ en 2023/24) soutenue par une marge brute d'autofinancement solide à 22,3 M€ et une maîtrise du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) en hausse de 2,3 M€.

Afin de préparer le rebond, le Groupe poursuit un plan d'investissements ambitieux à 23,0 M€ sur le semestre, en se concentrant sur trois axes prioritaires :

L'innovation produits, avec le développement de nouveaux modèles, avec les Dufour D48 et D54 et les Fountaine Pajot FP 41 et FP 44, qui suscitent déjà un fort intérêt ;

La modernisation des sites pour améliorer les conditions de travail, et adapter les capacités ;

L'expansion géographique, par la prise de contrôle majoritaire du distributeur australien The Yacht Sales Co , consolidant ainsi la présence du Groupe en région Asie-Pacifique.

A fin février 2025, Fountaine Pajot affiche des fondamentaux solides lui permettant d'aborder l'avenir avec confiance et de poursuivre son développement.

Perspectives et développement

Malgré un environnement peu porteur, l'exercice 2024/25 devrait enregistrer un repli limité. Fountaine Pajot bénéficie d'une bonne qualité de commandes et d'une montée en gamme solide, portée par le succès des modèles Thira 80 et Samana 59, qui soutiennent favorablement le mix produits.

Dans ce contexte plus exigeant, le Groupe reste extrêmement vigilant face à l'évolution de la demande et poursuit un pilotage au plus juste pour adapter ses capacités au rythme des commandes. Cette agilité constitue un levier déterminant d'efficacité opérationnelle.

A plus long terme, Fountaine Pajot poursuit sa trajectoire de croissance responsable, en plaçant l'humain, à travers la formation, et l'innovation technique au cœur de son développement. Le Groupe accélère aussi le développement de solutions techniques vertueuses – propulsion hybride, gestion de l'énergie à bord – et écoconception. Ces avancées s'inscrivent dans la trajectoire vers le zéro carbone : elles répondent aux attentes du marché et renforcent la différenciation du Groupe dans un secteur en mutation.

Fountaine Pajot dispose de tous les atouts pour tirer parti des opportunités de reprise du marché et poursuivre une trajectoire de croissance rentable et durable.

Calendrier de communication :

Chiffre d'affaires 2024/25 Semaine du 27/10/25

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 58 modèles et livré plus de 4 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2023/24 (au 31 août 2024), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 351,3 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

[1] Intégration de The Yacht Sales Co (TYSC) et mise en équivalence de la société Couach Catamarans (40%)