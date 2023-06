FOUNTAINE PAJOT : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2022/23

Un chiffre d'affaires en progression sur le semestre de +23%

Des résultats solides : résultat d'exploitation à 10,7 M€

Une structure financière renforcée, pour financer les développements : nouveaux bateaux (Dufour D41, futur 80 pieds Fountaine Pajot), renforcement de l'outil de production, intégration de la distribution américaine et poursuite du plan Odyssea avec le développement d'une solution hybride électrique pour une entreprise décarbonée

Confirmation d'une année 2022/23 attendue en croissance

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, publie ses résultats pour le premier semestre de l'exercice 2022/23 (du 01/09/22 au 28/02/23). Les principales données financières ont été arrêtées par le Conseil d'administration dans sa séance du 16 juin 2023.

Données en K€ - (normes françaises) 28/02/2023

6 mois 28/02/2022

6 mois Chiffre d'affaires 111 433 90 577 Excédent Brut d'exploitation 12 521 12 906 Résultat d'exploitation 10 664 8 955 Résultat financier 622 (631) Résultat courant 11 285 8 324 Résultat exceptionnel (143) (278) Résultat net de l'ensemble consolidé 7 802 5 138 Résultat net part du Groupe 7 761 5 655



Poursuite de l'amélioration de la performance opérationnelle

Le Groupe Fountaine Pajot réalise un bon premier semestre 2022/23 avec une croissance dynamique de l'activité à +23%, portée notamment par les derniers lancements tant sur le segment du catamaran (Elba 45, Aura 51, Samana 59 et Alegria 67) que sur le segment du monocoque (D530, D470 et D37) et par l'accélération des rythmes de production.

Cette croissance permet de réaliser sur le premier semestre 2022/23 un Excédent Brut d'Exploitation qui ressort à 12,5 M€ contre 12,9 M€, un an auparavant, impacté négativement par l'inflation sur les prix d'achat.

Le résultat d'exploitation du premier semestre 2022/23 s'établit à 10,7 M€ en progression de 19,1% par rapport au premier semestre 2021/22 et le résultat net part du Groupe est en forte amélioration à 7,8 M€ contre 5,1 M€.



Une structure financière renforcée

En K€ 28/02/23 31/08/22 En K€ 28/02/23 31/08/22 Immobilisations 81 866 80 965 Capitaux propres 75 998 71 550 Stocks 57 227 37 959 Provisions & impôts différés 8 986 9 666 Créances clients et autres créances 10 423 11 347 Dettes financières 27 528 29 767 Disponibilités 146 520 139 433 Fournisseurs et comptes rattachés 32 291 19 344 Total Actif 296 036 269 703 Autres dettes

Dont acomptes clients 151 233

121 208 139 376

117 065 Total Passif 296 036 269 703



Le Groupe Fountaine Pajot présente au 28 février 2023 une marge brute d'autofinancement positive à 11,4 M€ et une variation du Besoin en Fonds de Roulement favorable à 6,4 M€, compte-tenu du niveau d'acomptes reçus en augmentation légèrement favorable, générant une trésorerie d'exploitation positive de 17,8 M€. L'augmentation des stocks anticipe les commandes à livrer sur la deuxième partie de l'exercice.

Les investissements sur la période s'élèvent à 5,2 M€ et ont principalement porté sur les nouveaux produits et sur la solution hybride électrique développée par le Groupe.

Ainsi, à fin février 2023, le Groupe Fountaine Pajot affiche une structure financière solide lui permettant d'anticiper sereinement l'avenir.



Bonne visibilité pour l'exercice 2022/23 attendu en forte croissance

Compte tenu du niveau d'activité de cette première partie d'exercice, du bon niveau de commandes à délivrer et des rythmes de production en accélération, le Groupe Fountaine Pajot anticipe une nouvelle année de croissance, supérieure à celle de 2021/22, soutenue par la qualité et l'étendue de l'ensemble de sa gamme.

En termes de développements, le Groupe lancera à l'été 2023 le New 80, nouveau bateau amiral de la flotte Fountaine Pajot et le D41, chez Dufour, qui sera présenté sur l'ensemble des salons nautiques en septembre 2023. Par ailleurs, la présence du Groupe aux États-Unis a été renforcée au travers d'un investissement dans les activités de distribution de bateaux, et une extension des bâtiments industriels est planifiée sur le site d'Aigrefeuille de Fountaine Pajot pour 2024.

Enfin, dans le cadre de son plan stratégique Odyssea 2024, et de l'ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, Fountaine Pajot poursuit sa dynamique en termes d'innovation, avec le lancement du premier Dufour équipé de la solution hybride électrique développée par le Groupe.



Calendrier de communication :

Chiffre d'affaires 2022/23 mi-octobre 2023 (après Bourse)

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré

3 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2021/22 (au 31 août 2022), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 219,8 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40 ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 77



Manon Clairet / Relations Presse

mclairet@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 73

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xZhpkspol5jJyp1sacmYaGVll2Zkw5GZamPJmGZqa5ubbJ2VyW1jmMeVZnFhmW5m

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80490-cp_fountaine_pajot_rs12022_23_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com