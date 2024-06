Fountaine Pajot, Renault, Safran... les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris

(AOF) - Argan

La foncière publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Cafom

Le chiffre d'affaires au premier semestre 2023/2024 du groupe Cafom atteint 215,1 millions d'euros, en croissance de 3% par rapport au premier semestre 2022-2023. Sur cette période, le taux de marge s'établit à 50,6%, une progression de 2 points par rapport au premier semestre 2022-2023, porté par la bonne performance du pôle e-Commerce Europe continentale (+3,8 points) et à la stabilité observée au sein du pôle Outre-mer (+0,2 point). La marge brute ressort ainsi à 108,9 millions d'euros, en nette progression de 7,4 millions d'euros sur un an.

Emova Group

Le spécialiste de la vente de plantes et fleurs au détail en France, via ses enseignes Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy et Cœur de Fleurs, communiquera ses résultats du premier semestre.

Fountaine Pajot

Fountaine Pajot affiche au premier semestre 2023/2024 (conclu le 29 février 2024) un résultat net part du groupe en forte progression : 13,5 millions d’euros contre 7,8 millions il y a un an. Sur cette période, le chiffre d'affaires est en progression de 48% (33,2% à périmètre constant), fortement tourné vers l'international : 164,9 millions d'euros contre 111,4 millions d'euros il y a un an. Le constructeur de catamarans grand public souligne que sa dynamique est "soutenue par l'accélération des rythmes de production et le succès des derniers lancements".

Renault

Aramco va acquérir une participation de 10% au capital de Horse Powertrain Limited, la société mondiale de moteurs et transmissions créée par Renault Group et le chinois Geely. L’accord définitif valorise la société à 7,4 milliards d’euros : Renault Group et Geely conservent chacun une participation de 45%. La production annuelle de Horse Powertrain Limited devrait atteindre les cinq millions de groupes motopropulseurs, englobant un portefeuille complet de technologies de pointe pour ses partenaires dans le monde entier.

Safran

En juillet 2023, Safran a annoncé que la société lancerait un rachat d'actions pour annulation d'un montant de 1 milliard d'euros à effectuer en 2024 et 2025. Dans ce contexte, Safran a conclu une convention avec un prestataire de services d'investissement pour une première tranche de ce rachat d'actions pour annulation. Suivant les termes de cette convention, Safran achètera ses propres actions pour un montant maximum de 250 millions d'euros à compter du 1er juillet 2024 et au plus tard le 13 septembre 2024.