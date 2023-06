Fountaine Pajot: prises de profits après les semestriels information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 11:54

(CercleFinance.com) - L'action du fabricant de catamarans et de monocoques Fountaine Pajot s'inscrit en net repli mardi à la Bourse de Paris suite à la publication de résultats semestriels solides, qui favorisent des prises de bénéfice après sa forte progression des derniers mois.



Le groupe a annoncé ce matin avoir réalisé un 'bon premier semestre 2022/23' avec une croissance dynamique de 23% de son chiffre d'affaires, qui a atteint 111,4 millions d'euros, porté notamment par les derniers lancements.



Son résultat d'exploitation s'établit à 10,7 millions d'euros, en progression de 19,1% d'une année sur l'autre, pour un résultat net part du groupe en forte amélioration à 7,8 millions d'euros contre 5,1 millions un an plus tôt.



Compte tenu du niveau d'activité de cette première partie d'exercice, du bon niveau de commandes à délivrer et des rythmes de production en accélération, Fountaine Pajot dit anticiper une nouvelle année de croissance, supérieure à celle de 2021/22.



Au vu de la performance soutenue du cours de l'action ces derniers mois, on assistait cependant à quelques prises de profit ce matin, alors que l'action a gagné plus de 18% depuis début avril.



Début juin, les analystes de Portzamparc avaient intégré le fabricant de catamarans dans leur liste de valeurs moyennes préférées ('High Five'), mettant notamment une valorisation inférieure à celles de ses pairs.



Le titre abandonne actuellement 3,3% dans un marché parisien en léger repli (-0,3%).