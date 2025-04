FOUNTAINE PAJOT : PREMIER SEMESTRE 2024/25 : Stabilisation de l'activité et préparation de l'avenir

Données en M€ (normes françaises) 2023/24 2024/25 Variation Chiffre d'affaires 1 er semestre 164,9 156,2 -5,3%

Résistance du Groupe dans un contexte plus difficile

Dans un environnement moins porteur, le Groupe Fountaine Pajot parvient à maintenir ses positions et démontre la solidité de son modèle. Ainsi, au cours du premier semestre de l'exercice 2024/25 (du 1 er septembre 2024 au 28 février 2025), le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 156,2 M€, en recul limité de 5,3% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Dans une conjoncture marquée par l'incertitude géopolitique et économique, provoquée par la nouvelle administration américaine, le Groupe Fountaine Pajot ajuste ses rythmes de production pour accompagner la dynamique commerciale temporairement moins soutenue. Compte tenu de la qualité du portefeuille produits et de la confiance des clients, le Groupe demeure confiant dans sa capacité à surperformer son secteur.

Le Groupe Fountaine Pajot poursuit ainsi sa stratégie de développement international, avec 85% de ses ventes réalisées à l'export. L'Europe demeure le principal moteur de la croissance, représentant 35% des ventes, suivie par l'Amérique du Nord avec 24%, et les marchés du grand export à hauteur de 17%. La zone Caraïbe représente 8% des ventes, tandis que le marché domestique français compte pour 15%.

Perspectives et développement

Fountaine Pajot dispose de solides atouts pour traverser les défis actuels du marché nautique. Avec un plan d'investissements ambitieux de 15,3 M€ pour l'exercice en cours, le Groupe prépare activement l'avenir, porté notamment par de nouveaux modèles prometteurs : le Dufour D48 et les Fountaine Pajot FP 41 et FP 44, qui ont d'ores et déjà reçu un accueil enthousiaste de la part des réseaux de concessionnaires et des compagnies de charter.

Fort de sa capacité d'adaptation et de son agilité, Fountaine Pajot se positionne résolument pour capter le rebond attendu, en s'appuyant sur les leviers stratégiques qui font sa force : l'innovation produit, la stabilité et le savoir-faire des équipes, ainsi que le renforcement de l'expérience client, et les avancées technologiques au service d'une trajectoire zéro carbone.

Calendrier de communication :

Résultats du 1er semestre 2024/25 Semaine du 24/06/25 (après Bourse)

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 58 modèles et livré plus de 4 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2023/24 (au 31 août 2024), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 351,3 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40 ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr / Tel. 01 53 67 36 77



Fatou-Kiné N'Diaye / Relations Presse

fndiaye@actus.fr / Tel. 01 53 67 41 79