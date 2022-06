FOUNTAINE PAJOT : PREMIER SEMESTRE 2021/22 : FOUNTAINE PAJOT PRÉCURSEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DE LA PLAISANCE

Partenariat renforcé avec Alternatives Énergies, pour une plaisance décarbonée

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, fait un point sur les développements de son plan Odysséa2024 et annonce ses résultats du premier semestre pour l'exercice en cours (clôture au 31/08/22).

Partenariat renforcé avec la société Alternatives Énergies

Dans le cadre de son développement pour une plaisance décarbonée, le Groupe Fountaine Pajot scelle un partenariat renforcé en prenant une participation majoritaire dans Alternatives Énergies aux côtés de Julian Hélène, Directeur Général et EVE System, partenaire historique.

Alternatives Énergies bénéficie d'une longue expérience dans le développement et l'intégration de systèmes de propulsion-énergie zéro émission ou hybride pour la navigation : passeurs et navettes touristiques à propulsion électro-solaire, chalands multi-missions à technologie hybride, prolongateur d'autonomie à hydrogène… Depuis plus de 20 ans, Alternatives Énergies innove pour concevoir des solutions propres et sur mesure pour des bateaux à passagers et des navires de travail.

Au travers de cette participation, Fountaine Pajot, souhaite donner accès à Alternatives Énergies au marché de la plaisance et s'appuyer sur l'expertise incomparable de Julian Hélène, Directeur Général et ses équipes, pour accélérer son projet d'entreprise Odyssea qui vise la neutralité carbone à horizon 2030.

En parallèle de cette acquisition, Fountaine Pajot a débuté les essais de son premier catamaran électrique conçu en collaboration avec Alternatives Énergies : l'Aura 51, équipé d'une motorisation électrique intégrant l'expertise conjuguée d'Alternatives Énergies et de Fountaine Pajot. Grâce à ce partenariat stratégique, Fountaine Pajot est en mesure de proposer une solution électrique complète et totalement intégrée à ses clients : bloc moteur, parc batteries, bloc de puissance, gestion intégrée et conjuguée des équipements de bord et de puissance. Ce bateau sera présenté en avant-première mondiale lors du salon de Cannes. L'ambition du Groupe est de graduellement compléter son offre pour répondre à une attente forte de sa clientèle.

Philippe Pallu de La Barrière, fondateur d'Alternatives Énergies et Julian Hélène, Directeur Général ont déclaré : « La prise de participation de Fountaine Pajot représente une formidable opportunité de prolonger et d'accélérer grâce à une vision industrielle et des projets complémentaires, les développements précurseurs que nous menons depuis plus de 20 ans pour une navigation plus propre et moins émissive. »

Mathieu Fountaine, Directeur Général Délégué de Fountaine Pajot a ajouté : « Nous sommes très fiers de pouvoir nous associer avec Alternatives Énergies et très enthousiastes de ce partenariat technique. Cette collaboration reflète parfaitement notre ambition de devenir pionnier de la transition environnementale dans l'industrie nautique . »

Résultats semestriels 2021/22

Les principales données financières du premier semestre 2021/22 (du 01/09/21 au 28/02/22) ont été arrêtées par le Conseil d'administration dans sa séance du 17 juin 2022.

Données en K€ - (normes françaises) 28/02/2022

6 mois 28/02/2021

6 mois Chiffre d'affaires 90 577 84 765 Excédent Brut d'exploitation 12 885 13 165 Résultat d'exploitation 8 955 8 176 Résultat net de l'ensemble consolidé 5 138 (154) Résultat net part du Groupe 5 655 536



Le Groupe Fountaine Pajot enregistre sur le premier semestre de l'exercice 2021/22 un chiffre d'affaires de 90,6 M€ en progression de 7% sur un an. Les derniers lancements, tant sur le segment du catamaran (Elba 45, Samana 59 et Alegria 67) que sur le segment du monocoque (Dufour 390 et Dufour 470) portent la croissance du Groupe sur cette période.

L'Excédent Brut d'Exploitation du premier semestre 2021/22 ressort à 12,9 M€, contre 13,2 M€ un an auparavant, impacté par les tensions inflationnistes sur les matières premières et les difficultés d'approvisionnement.

Le résultat d'exploitation s'établit à 9 M€ en croissance de 9,6% par rapport à la même période sur l'exercice passé et le résultat net part du Groupe est en forte amélioration à 5,7 M€. Pour rappel, des éléments exceptionnels sans effet cash, avaient impacté le résultat net part du Groupe du premier semestre 2020/21.

Une structure financière très solide

En K€ 28/02/22 31/08/21 En K€ 28/02/22 31/08/21 Immobilisations 82 281 82 091 Capitaux propres 64 745 62 690 Stocks 45 044 25 512 Provisions & impôts différés 9 027 8 997 Créances clients et autres créances 6 469 7 024 Dettes financières 31 647 34 725 Disponibilités 131 650 104 003 Fournisseurs et comptes rattachés 24 708 15 090 Total Actif 265 444 218 631 Autres dettes 135 317 97 129 Total Passif 265 444 218 631



Fountaine Pajot présente au 28 février 2022 une marge brute d'autofinancement positive à 9,7 M€ et une variation du Besoin en Fonds de Roulement favorable à 28,9 M€ compte-tenu du bon niveau d'acomptes reçus sur commandes, générant une trésorerie d'exploitation positive de 38,4 M€. L'augmentation des stocks anticipe les commandes à livrer sur la deuxième partie de l'exercice.

Les investissements sur la période s'élèvent à 4,7 M€ et ont porté sur l'Aura 51 chez Fountaine Pajot, catamaran électrique conçu en collaboration avec Alternatives Énergies, le D32 chez Dufour et sur d'autres modèles en préparation.

Ainsi, à fin février 2022, le Groupe Fountaine Pajot affiche une structure financière renforcée lui permettant de poursuivre sereinement son développement créateur de valeur.

Perspectives 2021/22, une croissance attendue à +10%

La dynamique commerciale constatée sur cette première partie de l'exercice et la forte visibilité du carnet de commandes permettent d'anticiper une nouvelle année de croissance des ventes à +10% sur l'exercice (clôture le 31 août 2022) qui bénéficiera des nouveaux modèles - le Tanna 47, le MY 4S, dans la gamme Motor Yachts élu meilleur Powercat de l'année par la revue Multicoque Mag, et le nouveau monocoque, le Dufour 32, primé, « voilier de l'année 2022 », par Voile Magazine.

Enfin, Fountaine Pajot poursuit son programme ambitieux de recrutements avec plus de 100 nouveaux collaborateurs qui auront rejoint le Groupe sur l'exercice.



À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré

3 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2020/21 (au 31 août 2021), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 202,3 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

